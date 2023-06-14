Резервы ВС РФ перешли в наступление части Времевского выступа

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«Переброшенные в Старомлиновку резервы российские войск перешли в контрнаступление и смогли оттеснить подразделения ВСУ, выровняв линию фронта от посёлка Урожайное до посёлка Новодонецкое», - говорится в сообщении военкоров.
ВС РФ ввели сюда подкрепления и после этого ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась. ВСУ уже вторые сутки пытаются атаковать, однако продвинуться не могут. В ходе этих событий украинское командование пытается перегруппировать резервы и подтянуть подкрепление, для усиления атаки на ВС РФ.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины в Запорожской области проводят перегруппировку на Ореховском направлении