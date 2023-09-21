СМИ: Режим ЧС объявлен в Брянской области из-за танка ВСУ

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Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района в Брянской области. Об этом заявил глава районной администрации Сергей Цыганок, пишет РИА Новости.
По его словам, повреждение получило имущество граждан, а также юридических лиц. Кроме того, было принято решение о введении режима ЧС.
Он также подчеркнул, что информации о том, какое именно имущество оказалось повреждено из-за обстрела, пока нет.
Напомним, Чаусовское сельское поселение находится на территории Погарского района Брянской области. Оно систематически оказывается под обстрелами киевского режима.
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«Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц. Если в результате обстрела мы видим, что пострадало имущество, сразу вводим режим ЧС, потом собственники обращаются к нам с заявлениями, делаются сметы и экспертизы», - сообщил Цыганок.
Напомним, Чаусовское сельское поселение находится на территории Погарского района Брянской области. Оно систематически оказывается под обстрелами киевского режима.
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Татьяна Лаврова