Режим воздушной тревоги объявили в четырёх областях Украины

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Сирены воздушной тревоги начали работать в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Об этом пишет Министерство цифровой трансформации Украины.
Сирены воздушной тревоги начали работать одновременно во всех областях в девять утра по московскому времени.
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Андрей Гаврилов