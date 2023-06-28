Резников анонсировал «главные события» контрнаступления ВСУ

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«Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят всё», - отметил Резников.
Резников также рассказал, что главные воинские резервы украинской стороны, в том числе бригады, которые недавно прошли обучение на Западе, уже оснащены современными танками, а также бронетехникой производства НАТО. Он также подчеркнул, что эти силы будут участвовать в контрнаступлении.
Напомним, контрнаступление киевского режима на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось еще 4 июня. Тогда основной удар бойцов ВСУ был сконцентрирован именно на Запорожском участке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении.