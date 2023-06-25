Резников предрёк масштабные изменения на Украине

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При этом глава ведомства напрямую не ответил, какие конкретно изменения произойдут. Также он воздержался от прогноза длительности вооружённого конфликта.
«Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию», — отметил Резников.
Ранее сообщалось, что российские военные в районе Артёмовска ДНР отразили более десяти атак Вооружённых сил Украины. Об этом в ходе ежедневного брифинга, посвящённого промежуточным итогам спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Также известно о наступлении украинской армии одновременно на ещё трёх направлениях: Южнодонецком, Краснолиманском и Запорожском.