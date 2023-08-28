Резников: Украина не выполнила план мобилизации до конца

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План мобилизации на Украине, утверждённый Верховной радой, ещё не выполнен до конца. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников, слова которого приводит РБК-Украина.
Ранее бывший генерал США Дэвид Петреус написал для издания Washington Post статью, в которой заявил о скорой тотальной мобилизации на территории Украины. По его словам, она начнётся после полного провала контрнаступления. При этом, Зеленский не будет сдаваться – ВСУ продолжат ведение боёв. Для этого необходимо больше людей, которых и заберут на фронт путём всеобщей мобилизации.
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Анастасия Чинкова