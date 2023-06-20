Резников: Украина сможет получить западные истребители не раньше 2024 года

По словам украинского министра обороны, самолеты нужны, чтобы уменьшить доминацию России в воздушном пространстве Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев может дождаться американских истребителей F-16 не ранее наступления 2024 года. Об этом он сообщил по итогам заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
Также глава украинского Минобороны заявил, что Россия доминирует в небе, и если бы у Украины были истребители F-16, «мы бы серьезно эту доминацию уменьшили».
Ранее обозреватели Bloomberg Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк сообщили о том, что партии новых самолетов не успеют прибыть на Украину, чтобы помочь ВСУ в контрнаступлении. Поэтому НАТО решили выслать Киеву поддержанные истребители, которые также вряд ли окажут поддержку украинским военным.
«Мы дождемся программы, об утверждении которой мы договорились 15 июня. Вот когда я увижу эту программу, я смогу сказать, сколько это займет месяцев. <...> Думаю, не раньше Нового года», — сказал Резников, слова которого цитирует информагентство «Новый День».
Ранее обозреватели Bloomberg Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк сообщили о том, что партии новых самолетов не успеют прибыть на Украину, чтобы помочь ВСУ в контрнаступлении. Поэтому НАТО решили выслать Киеву поддержанные истребители, которые также вряд ли окажут поддержку украинским военным.
Артем Путинцев