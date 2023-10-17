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Время президента Украины Владимира Зеленского близится к концу, а его политика привела к гибели массовой гибели украинцев, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения», - прокомментировал ситуацию Макговерн.
По мнению эксперта, в результате наступления российской армии на полях спецоперации, Зеленский окажется в западне, и эта ситуация для него «добром не кончится».
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Евгения Парфентьева