РФ применяет связку ЗРК «Триумф» с А-50 для уничтожения самолетов ВСУ

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Россия начала эффективно применять связку ЗРК «Триумф» с самолетом ДРЛО А-50.
ТАСС пишет, что эффективность действий российской армии против авиации ВСУ за последние дни объясняется новой тактикой. Теперь для поражения военных самолетов Украины используется связка зенитного комплекса С-400 «Триумф» с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, рассказал источник, близкий к военному ведомству.
Также российские войска получили комплексы, которым за 5 дней удалось сбить 24 самолета ВСУ. Уточняется, что неприятель за последние 3-4 недели чаще сдавался и оказывался в плену у российских войск.
Ранее сообщалось, что на запорожском направлении российские дроны сожгли танк из Германии Leopard. Под плотную атаку российских беспилотников попал немецкий танк Leopard.
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«Россия в ходе СВО использовала ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что обеспечило успех применения системы по авиации противника», — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на запорожском направлении российские дроны сожгли танк из Германии Leopard. Под плотную атаку российских беспилотников попал немецкий танк Leopard.
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Мария Фирсова