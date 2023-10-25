РФ сбила 24 самолета в зоне СВО при помощи ЗРС С-400 в связке с ДРЛО А-50

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Россия сбила 24 самолета в зоне СВО при помощи ЗРС С-400 в связке с самолетом ДРЛО А-50. Так источник прокомментировал слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Также глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что две группы украинских диверсантов уничтожены в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области. По словам Рогова, в составе двух ДРГ было по пять-семь человек, половина из них уничтожена российскими военными, те, кто остался в живых, бежали.
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