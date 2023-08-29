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Артиллеристы российского спецназа «Викинг» уничтожили пехоту Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая пыталась контратаковать в районе Клещеевки под Артёмовском. Об этом сообщает РИА Новости.
Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.
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