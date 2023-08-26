РИА Новости: Боец ВС РФ Раидин заявил о попытке РДК* вербовать российских пленных

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Члены запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса»* (РДК), признанного террористической организацией, пытаются вербовать российских военнослужащих, оказавшихся в плену Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ранее освобождённый из украинского плена красноярский мобилизованный Виктор Раидин.
По словам бывшего военнопленного, присоединиться к РДК* обычно предлагают непосредственно перед совершением процедуры обмена пленными между Россией и Украиной. В частности, к нему и другим российским пленным с соответствующим предложением подошёл мужчина в июне 2023 года.
Раидин попал в плен 1 апреля в селе Водяное в ДНР. В июне военнослужащего обменяли по формуле «94 на 95». По его словам, после пленения его передали в Службу безопасности Украины (СБУ), где допрашивали и принуждали сниматься в видеороликах, дискредитирующих ВС России, предоставив готовый текст.
Ранее Раидин рассказывал, что сотрудники СБУ снимают видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими ВС РФ, по заранее написанным текстам, а также то, что сотрудники СБУ вымогают деньги у родственников российских военнопленных.
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«Предлагаю — не заставляю, а предлагаю — любому из вас пойти со мной, вступить в наши ряды», — заявил тот.
Ранее Раидин рассказывал, что сотрудники СБУ снимают видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими ВС РФ, по заранее написанным текстам, а также то, что сотрудники СБУ вымогают деньги у родственников российских военнопленных.
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Артем Путинцев