РИА Новости: боевики «Азова»* обманом убеждают пенсионерок поджигать военкоматы

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Боевики «Азова»* обманом подбивают пенсионерок на поджоги военкоматов на Урале — установлены три новые эпизода. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что удалось установить жительниц Урала, которых мошенники обрабатывали по ранее использованным алгоритмам. Как стало известно, обработка происходит с помощью отдельного тербатальона «Кракен», который был сформирован из террористов «Азова»*.
Отмечается, что злоумышленники убеждают пенсионеров через интернет-мессенджер. Необходимость такого поступка мошенники объясняют нахождением преступников в здании военкомата.
Ранее сообщалось, что 76-летний пенсионер совершил попытку поджога военкомата во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам.
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Отмечается, что злоумышленники убеждают пенсионеров через интернет-мессенджер. Необходимость такого поступка мошенники объясняют нахождением преступников в здании военкомата.
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Екатерина Коршунова