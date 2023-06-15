РИА Новости: Глава ГУР Минобороны Украины Буданов тяжело ранен

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«По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальский в Киеве», - говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что ВС РФ 29 мая нанесли удар по штабу ГУР Минобороны Украины. При этом позже в сети появилось заявление Буданова о том, что совсем скоро Украина отомстит за массированные атаки Киева.