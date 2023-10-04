РИА Новости: Мэр Воркуты возглавит добровольческий отряд «Печора» в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, который ранее ушёл добровольцем в зону специальной военной операции, возглавит добровольческий отряд «Печора» из уроженцев Республики Коми, входящий в состав добровольческой казачьей бригады «Сибирь». Об этом он сам рассказал в беседе с РИА Новости.
«Добровольческая десантно-штурмовая бригада "Сибирь" — прославленное легендарное подразделение. Большая честь, что попал я именно сюда, и сейчас мы формируем отряд республики Коми - это "Печора", отряд в составе бригады "Сибирь". Командование назначило командиром отряда "Печора», — сказал Шапошников журналистам.В конце марта 2023 года Ярослав Шапошников во время митинга объявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. Он отметил, что это решение было принято осознанно. Шапошников добавил, что приостановил полномочия мэра Воркуты, а его обязанности сейчас исполняет первый заместитель главы администрации.
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