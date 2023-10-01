Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Первая Славянская бригада Вооружённых сил РФ под Авдеевкой поразила группу украинских штурмовиков, которая пыталась продвинуться по лесополосе, тем самым сорвав попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.
Оператор дрона определил место расположения украинских военных, когда противник вел огонь. Координаты были оперативно переданы артиллерии, и огневые точки были поражены.
Ранее в субботу, 30 сентября, ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). В российском военном ведомстве рассказали, что разведчики узнали место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск, в Николаевской области.Координаты передали расчету ракетного комплекса, который нанес высокоточный удар.
Напоминаем, что 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее в субботу, 30 сентября, ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). В российском военном ведомстве рассказали, что разведчики узнали место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск, в Николаевской области.Координаты передали расчету ракетного комплекса, который нанес высокоточный удар.
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Артем Путинцев