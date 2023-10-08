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Жители Снигиревки в Херсонской области рассказали об убийстве боевиками «Правого сектора»* 22 мирных граждан Украины. Причиной стали их пророссийские взгляды и настроения.
Среди расстрелянных были: Кравченко А.И. 1963 года рождения, Довгаль В.А. 1985 года, Симцова А.К. 1977 года, Ремзов Сергей Артурович 1980 года, Сельский Юрий Михайлович 1977 года. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону, выйдя из состава Николаевской области. Сейчас эта территория занята частями ВСУ.
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Александр Бойцов