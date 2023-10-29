РИА Новости: Шесть бойцов ВСУ добровольно сдались в плен под Купянском

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Группа из шести военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одного из бойцов 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ.
По словам российского военнослужащего, пленные воевали в составе 54-й бригады ВСУ. Как пояснили сами сдавшиеся, они добровольно сложили оружие после того, как российские бойцы зашли на их позиции.
Ранее стало известно, что добровольческий батальон, названный в честь Богдана Хмельницкого и состоящий из бывших военнослужащих ВСУ, вступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) под названием «Каскад». Бойцы собираются отправиться на передовую после того, как примут присягу.
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