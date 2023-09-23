РИА Новости: В Ясиноватой снарядами НАТО уничтожило всю коммунальную технику

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) уничтожили всю технику коммунальщиков в Ясиноватой кассетными снарядами, которые Киев получил от стран НАТО, об этом сообщает РИА Новости.
Под обстрел попало автотранспортное предприятия, которое обслуживало Ясиноватую. Повреждено более двух десятков единиц техники. Это машины для вывоза мусора, городские и междугородние автобусы, большинство из которых уже не подлежит восстановлению.
Также стало известно, что во время обстрела пострадали двое рабочих, мужчина и женщина.
По предварительной информации, ВСУ били из натовского калибра 155 миллиметров. По словам местных жителей, во время обстрела стоял большой грохот.
Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву нехваткой иных снарядов.
В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.
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«Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность», — отметил один из рабочих.
По предварительной информации, ВСУ били из натовского калибра 155 миллиметров. По словам местных жителей, во время обстрела стоял большой грохот.
Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву нехваткой иных снарядов.
Как объяснили в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом снаряды зачастую не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.
В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.
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Артем Путинцев