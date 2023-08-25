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Украинские военнослужащие применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на Запорожском направлении. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ.
В начале марта советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин обвинил ВСУ в применении химических боеприпасов. Он уточнил, что факты использования этого типа вооружения были зафиксированы на донецком и артемовском направлениях.
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