РИА Новости: ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком

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Российские военные около часу ночи 10 октября начали наносить массированные удары по всем украинским позициям в районе Донецка. Удары продолжают наноситься до сих пор. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, задействована вся артиллерия Первого донецкого армейского корпуса. Также для атак используется гаубичный дивизион мотострелкового полка, состоящего из мобилизованных на Урале бойцов. Уже ликвидировано порядка 20 целей.
Также есть информация, что российские силы также активизировались и на Артемовском направлении.
Ранее также сообщалось, что российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение. Уточняется, что российские венные смогли прорвать оборону ВСУ и прорвались к селу Бердичи. Также идет работа, чтобы зайти в тыл к противнику. Кроме того, ВС РФ развивают свое наступлением к югу от города под прикрытие ВКС России.
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Также есть информация, что российские силы также активизировались и на Артемовском направлении.
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Элина Позднякова