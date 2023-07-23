РИА Новости: ВСУ устанавливают с дронов новые термобарические мины

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса от советского гранатомета РПГ-7, которые устанавливаются с дронов и реагируют на движение. Однако российские бойцы уже научились этому противодействовать, рассказал РИА Новости сапер с позывным Рахматулла.
По словам Рахматуллы, воюющего в Добровольческом штурмовом казачьем корпусе, украинские военные дорабатывают штатные боеприпасы от РПГ-7, снабжают их улучшенной системой сброса, а также делают наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и тем самым фиксируется.
При этом на другой стороне советского термобарического боеприпаса устанавливается оборудование, реагирующее на движение военнослужащего либо боевой техники. После этого боеприпас срабатывает, распыляя находящееся в нем горючее вещество, а затем подрывая полученное газовое облако.
Ранее Рахматулла отмечал, что стали применять сельскохозяйственные БПЛА из-за истощения своих запасов Bayraktar. Он отметил, что такие сельхоздроны, как правило, несут на себе по нескольку боеприпасов сразу, среди которых можно найти минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, 25- и 50-килограммовые бомбы.
Напомним, Вооруженные силы Украины начали применять в бою кассетные снаряды, которые Киеву предоставили США. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.
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При этом на другой стороне советского термобарического боеприпаса устанавливается оборудование, реагирующее на движение военнослужащего либо боевой техники. После этого боеприпас срабатывает, распыляя находящееся в нем горючее вещество, а затем подрывая полученное газовое облако.
Напомним, Вооруженные силы Украины начали применять в бою кассетные снаряды, которые Киеву предоставили США. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.
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Артем Путинцев