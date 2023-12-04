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РИА Новости: Зеленский в панике и боится собственной армии

Рейтинг главкома ВСУ Залужного оказался в два раза выше, чем у Зеленского
04 декабря 2023, 10:19
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

В Киеве опасаются госпереворота. Судя по местным и западным СМИ, в окружении президента считают, что заговор может возглавить Залужный.
Британский журнал The Economist пишет, что киевскому режиму угрожают не только российские войска, но и противники внутри страны. Президент Зеленский видит в главкоме ВСУ Залужном конкурента. Сообщается, что у них плохие отношения, пишет РИА Новости.

Интересно, что именно в The Economist Залужный опубликовал свою статью, где заявил, что боевые действия в тупике. Зеленский в ответ упрекнул генерала в том, что он не умеет выбирать заголовки. Президент дал совет держаться подальше от политики.


Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая считает, что у Залужного нет плана боевых действий на 2024 год. По её мнению, военные ничего по большому счёту не предпринимают, а только требуют по 20 тысяч новобранцев ежемесячно. При этом, по данным Безуглой, Залужный находит время для отдыха с супругой и друзьями. Её поддерживает глава фракции правящий партии Давид Арахамия.

Есть информация, что Зеленский запрещает руководителям военных администраций общаться с Залужным якобы для того, чтобы не создавать вокруг главкома «ажиотажа».

По словам министра обороны Рустема Умерова, в армии ожидаются кадровые перестановки. Пока речь идёт только о командующих Сергее Наеве и Александре Тарнавском. В это время продолжается следствие по делу о сдаче Херсона ВС РФ в 2022 году. Пока Залужный проходит по делу свидетелем, но может стать и подозреваемым.

В ответ на это сторонники Залужного угрожают государственным переворотом.

«Они доиграются. Мы потеряем ещё территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно сменится власть, и не на российскую, а на военную», —говорит активист Александр Леменов.
В The Economist опубликован опрос, который демонстрирует рейтинг Зеленского, который упал до 37%, а у Залужного вырос до 70%.
Если Зеленский решит уволить Залужного, ему нужно будет опасаться даже собственной охраны, считают эксперты.

Заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин предполагает, что с помощью Залужного США дают понять Владимиру Зеленскому, что у них есть альтернативный кандидат на роль президента.

«Он сам начал копать яму себе, когда объявил, что выборов не будет до победы. На самом деле их не будет до изгнания. Фактически он говорит Западу: меня можно отстранить от власти только силой», — сказал эксперт Владимир Жарихин в беседе с РИА Новости.
Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного станет для президента Украины Владимира Зеленского «огромным ударом». Об этом сообщил руководитель киевского НИИ «Пента» Владимир Фесенко. Он рассказал, что в настоящее время Залужный является авторитетом как в украинской армии, так и среди простого народа. В случае его отстранения от должности, позиции Зеленского могут ослабиться.

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#украина
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#сво
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Российский солдат отметил высокую эффективность модернизированных «Краснополей»
Командир ВС РФ отметил высокую эффективность модернизированных «Краснополей»
04 декабря 2023, 10:14

Фото: istock / aapsky

Командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Белый» заявил, что модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью продемонстрировали свою эффективность в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Головка здесь есть, контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел... Очень опасное, очень достойное оружие», — отметил военнослужащий.
Кроме того, командир добавил, что его солдаты активно применяют снаряды «Краснополь». К примеру, с их помощью бойцы ВС РФ поразили кочующий миномет калибра 120 мм. Помимо этого, Сослуживец «Белого» с позывным Бармалей отметил , что «Краснополь» наводится при помощи дрона «Орлан», обеспечивая точное попадание в цель.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выстрел
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#данные
#операции
#солдаты
#новости
#вс рф
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В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
Российские бойцы начали применять на Днепре аэролодку Alligator
04 декабря 2023, 10:13

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Российские бойцы на херсонском направлении начали применять на Днепре «водный внедрожник» — аэролодку Alligator («Аллигатор»). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель компании-производителя лодок Вячеслав Кочеев.
Сообщается, что образец лодки был представлен на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря. Кочеев отметил, что первоначальная цель производства таких внедорожников заключалась в активном отдыхе в труднодоступных районах в межсезонье.

Отмечается, ​что военнослужащие активно используют ​данный внедорожник в зоне специальной военной операции. Перемещение в труднодоступных местах осуществляется, никаких проблем с этим нет. Максимальная скорость внедорожника составляет от 80 до 140 километров в час, ​что зависит от комплектации.

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#скорость
#украина
#операции
#спецоперация
#вс рф
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В Омске задержали мужчину, который призывал россиян сдаваться в плен
04 декабря 2023, 10:01

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину.
Он в интернете призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен, а также переходить на сторону ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя управления Ирина Руснак. 

Житель Омска и сам планировал вступить в ряды ВСУ. 

Мужчина получал от координатора военизированной украинской организации инструкции о том, как пересечь границы России, чтобы добраться до Украины. У мужчины изъяли технику и возбудили уголовное дело. 

Ранее ФСБ задержала жителя Рязани, который по заданию украинской разведки совершил теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России и пресс-службе Следственного комитета России.

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#сво
#всу
#украина
#происшествие
#новости
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Новости СВО: где обратились в бегство ВСУ, какие позиции заняли ВС РФ
04 декабря 2023, 09:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы продолжают наступать на нескольких участках фронта. В результате массированных атак, противник был вынужден отступить. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где ВС РФ расширили зону контроля, расскажет редакция «Радио 1».

ВС РФ впервые взяли в качестве трофея американский Bradley


Российским бойцам удалось взять в качестве трофея боевую машину пехоты американского производства Bradley. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Техника противника была уничтожена на Авдеевском участке фронта. Авторы портала отметили, что уничтоженный Bradley – первая подтвержденная БМП данного типа.

ВСУ сбежали из-под Артёмовского, бросая раненых и убитых


Подразделения ВСУ обратились в бегство в районе Артёмовского, бросая на поле боя раненых и убитых. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что в результате военных действий, ВС РФ вскрыли систему обороны противника на подступах к поселку.

Минобороны: Бойцы ВДВ взяли под контроль Артёмовское в ДНР
Минобороны: Бойцы ВДВ взяли под контроль Артёмовское в ДНР

Кроме того, российские бойцы ударили по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям ВСУ, где дислоцировались боевики. Из-за мощной атаки, противник был вынужден оставить позиции. Украинская группировка бросилась в бегство, бросая раненых и убитых.

В министерстве также добавили, что Артёмовский был взят под контроль ВС РФ. 

ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ


Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что более 100 солдат ВСУ были уничтожены в Константиновке, Угледаре и Макаровке, пишет РИА Новости. Кроме того, ВС РФ уничтожили три боевых машины противника.

По информации издания, российские бойцы также применили тяжелые огнеметные системы для уничтожения опорных пунктов ВСУ.


В Одесской области повредили объект инфраструктуры


Объект инфраструктуры был поврежден в результате взрыва в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. Позже информацию о повреждении объекта подтвердил глава региональной военной администрации Олег Кипер. Он сообщил, что в результате удара по объекту, произошел взрыв.

Оценка ущербу в настоящее время не дана.


Последние новости СВО


Российские войска провели успешную атаку в районе садового товарищества на Соледарском направлении. Позиции противника были оттеснены. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Су-35 ВКС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении
Су-35 ВКС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении

На подступах к Северному ВС РФ заняли важные позиции, что позволит ухудшить положение противника.

Зону контроля российские бойцы расширили на восточных окраинах Степового. Также продолжается атака ВС РФ на Авдеевском участке фронта.


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#минобороны рф
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#всу
#вс рф
#атака
#сво
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ВС РФ впервые взяли в качестве трофея американский Bradley
Бойцы ВС РФ впервые взяли в качестве трофея американскую БМП Bradley
04 декабря 2023, 08:01

Фото: istock / huettenhoelscher

Российские военные впервые взяли в качестве трофея американскую боевую машину пехоты Bradley. Об этом пишет телеграм-канал «Рыбарь».

По данным канала, БМП принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, потерявшая с начала лета более 40 подобных машин на Запорожском направлении, а позже под Авдеевкой.

«Российским бойцам все же удалось вывести в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, ранее подбитую на Авдеевском участке. Фактически это первая объективно подтвержденная трофейная БМП этого типа», — пишет канал.
Сообщается, что ВС РФ уже не раз подбивали Bradley, широко используемые в ходе контрнаступления ВСУ, но техника практически всегда находилась в так называемой серой зоне — территории, ником не контролируемая и разделяемая две стороны противников.   

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#техника
#всу
#вс рф
#вооружение
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МО РФ: ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых
Минобороны РФ сообщило о бегстве ВСУ при штурме поселка Артемовское
04 декабря 2023, 07:04

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, пишут РИА Новости.

Отмечается, что некоторые украинские военнослужащие сдалась в плен подразделениям Южной группировки войск РФ. По информации оборонного ведомства, российские десантники смогли вскрыть систему обороны ВСУ в Артемовском и на подступах к поселку в ходе разведывательных действий.

«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики», — рассказали в МО.
Точные удары по обнаруженным опорным пунктам и орудиям деморализовали противника. После штурмовые группы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм Артемовского с нескольких направлений. 

Ранее глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что если бы Соединенные Штаты не помогали Украине, Киев бы уже перешёл под контроль РФ.

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#мо
#авиация
#вкс
#вдв
#новости
#всу
#удар
#рф
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Су-35 ВКС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении
04 декабря 2023, 05:22

Фото: РИА Новости

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила подробности работы истребителя Су-35 на сватовском направлении. Отмечается, что самолет сумел уничтожить радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины.




Как сообщили в российском военном ведомстве, «экипажи Су-35С Военно-космических сил РФ отработали патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ»

Во время одного из вылетов на Сватовском направлении летчики обнаружили излучение радиолокационной станции противника, по которой был совершен пуск ракеты «воздух-поверхность» Х-31ПМ. В результате радиолокационное излучение пропало и больше не появлялось.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#самолёты
#всу
#сво
#вооружённые силы рф
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Минобороны: Бойцы ВДВ взяли под контроль Артёмовское в ДНР
04 декабря 2023, 05:01

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы Воздушно-десантных войск группировки войск «Южная» ВС РФ при поддержке авиации, а также артиллерии и беспилотной авиаразведки взяли под контроль населенный пункт Артёмовское (Хромово) в Донецкой народной республике ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.




Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#днр
#украина
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Подоляк: Украина не сможет самостоятельно нарастить военный паритет с Россией
04 декабря 2023, 04:36

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что промышленность страны не сможет самостоятельно нарастить военное производство для паритета с Россией. Такое заявление он сделал на фоне сокращения военной помощи со стороны США, пишет украинское агентство УНИАН.
По его словам, Украина способна двигаться вперед только при технологической помощи западных стран.

«Украина готова дойти до конца, но при совместном с Западом технологическом рывке. <…> Сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — заявил Подоляк.

Накануне о нестабильности ситуации внутри Украины высказался и бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович*. Свои прогнозы он озвучил относительно продолжающегося противостояния президента Зеленского и главы Генштаба ВСУ Залужного.

Арестович* считает, что, если ситуация не изменится, на Украине произойдут либо военный переворот или народное восстание, либо будет создано «правительство национального спасения».

Еще одним вариантом могут стать выборы, но их придется проводить в экстраординарных условиях, подчеркнул Арестович*, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты.

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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#украина
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