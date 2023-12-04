РИА Новости: Зеленский в панике и боится собственной армии

Командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Белый» заявил, что модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью продемонстрировали свою эффективность в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.