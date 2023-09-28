РИА: Раненый украинский пленный рассказал, как ВСУ обстреляли сослуживцев

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«А когда ребята оказали мне помощь, перебинтовали, то вычислили наше местонахождения и начали украинские зенитки, или не знаю кто, выпускать снаряды. Попало мне в ногу, вторую ногу немного забило, пятку оторвало немного», - рассказал раненый от своих же сослуживцев военный.
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