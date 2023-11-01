РИА: Шойгу встряхнул руководство органов военного управления и округов

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство органов военного управления и округов на селекторном совещании, которое состоялось 1 ноября, об этом сообщает источник «РИА Новости».
«Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военными округами и поставил ряд конкретных задач», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
По его словам, Шойгу также дал ряд указаний относительно обучения операторов беспилотников, служащих в зоне специальной военной операции. Он призвал корректировать обучение военных в соответствии с изменением тактики противника.
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