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Украинские власти предпринимают меры для продолжения контрнаступления, в ходе которого страна не смогла добиться серьезных результатов, а только понесла огромные потери.
Для возобновления контрнаступления Украина должна немедленно обновить ряды военных, о методах сообщает РИА Новости.
В сентябре 2023 года украинские власти изменили критерии годности к военной службе, теперь на поле боя могут мобилизировать граждан, переболевших туберкулезом, людей, имеющих расстройства нервной системы и даже бессимптомно болеющих ВИЧ-инфицированных.
Также для восполнения армии Украины депутаты предложили экстрадировать мужчин, покинувших территорию Украины. К примеру, Польша согласилась передать уклонистов на родину. При этом некоторые европейские страны отказались выдавать украинцев. Последним способом восполнения ВСУ стал призыв женщин на фронт.
Каких-либо серьезных подвижек на фронте в ходе контрнаступления Киев не смог добиться. При этом власти отвергают любые дипломатические инициативы и призывы сесть за стол переговоров.
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В сентябре 2023 года украинские власти изменили критерии годности к военной службе, теперь на поле боя могут мобилизировать граждан, переболевших туберкулезом, людей, имеющих расстройства нервной системы и даже бессимптомно болеющих ВИЧ-инфицированных.
Каких-либо серьезных подвижек на фронте в ходе контрнаступления Киев не смог добиться. При этом власти отвергают любые дипломатические инициативы и призывы сесть за стол переговоров.
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Алина Юрчак