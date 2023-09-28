Рыбаки попали под обстрел ВСУ в Брянской области

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В Брянской области в районе села Ямное, которое находится на границе с Украиной, под артиллерийский обстрела попали рыбаки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, вечером 27 сентября украинские венные выпустили около 15 снарядов калибра 155мм. В это время два мужчины ловили рыбу на лодке. Они сразу позвонили в экстренные службы, сообщив о том, что по ним стреляют ВСУ.
Уточняется, что мужчины не пострадали.
Ранее глава региона Александр Богомаз заявлял, что украинская сторона обстреляла Стародубский округ. Под удар попало сельхозпредприятие, уничтожено несколько голов крупнорогатого скота.
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Уточняется, что мужчины не пострадали.
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Элина Позднякова