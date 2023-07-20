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Бывший американских разведчик Скотт Риттер раскрыл, что киевский режим бросает своих раненых солдат умирать на поле боя, в интервью для YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.
«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По словам разведчика, бойцы ВСУ просто бросают своих сослуживцев умирать от ран прямо на поле боя, и даже не пытаются предпринять какие-либо попытки к их спасению.
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