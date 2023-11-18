Риттер предсказал судьбу Зеленского и России

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Бывший разведчик армии США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского не имеет значения, кто станет следующим президентом в США, потому что к этому времени он уже не будет президентом. А в конфликте победит Россия.
«Если Трамп выиграет выборы в следующем ноябре, он все равно не будет президентом до момента инаугурации в январе 2025 года. Уверяю вас, что к этому моменту Зеленский уже не будет президентом Украины», —высказал своё мнение Скотт Риттер.По его мнению, украинский президент понимает снижение мировой поддержки. Он пытается вернуть всё обратно, но это будет трудно сделать.
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Мария Фирсова