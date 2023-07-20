Риттер заявил, что совсем скоро Россия ликвидирует все военные базы ВСУ в Одессе

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«Россия сделает так, чтобы Одесса больше не использовалась в качестве платформы для атак на ее территорию. Город превратился в стартовую площадку для таких ударов», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По словам эксперта, полная ликвидация военного потенциала ВСУ в регионе защитит Россию от атак киевского режима в Черном море.
«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести», - рассказал разведчик.
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