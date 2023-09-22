Рогов: американский Boeing координировал удар по зданию Черноморского флота

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Во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Чёрным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A «Посейдон» ВМС США. Именно он мог координировать удар, рассказал «Радио 1» член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Натовский Boeing P-8A “Посейдон” в момент удара по Черноморскому флоту в Севастополе кружил на самой восточной точке Румынии, то есть по прямой до места удара там чуть больше 300 км. На борту самолёта установлен многоцелевой поисковый радиолокатор для разведки на большом расстоянии. Нет сомнений, что этот вражеский натовский американский Boeing координировал этот удар, анализировал реакцию ПВО России и оценивал последствия нанесенного удара. Корень зла сидит не в Киеве в бункере, а намного дальше», — сказал Рогов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова