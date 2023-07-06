Рогов: Авиация и беспилотники российской армии атаковали объекты ВСУ в Сумах

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Российские беспилотники и авиация атаковали объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в зоне поражения оказались склады с боеприпасами, а на севере города, в районе промзоны, до сих пор слышны взрывы.
Он отметил, что авиаудар последовал за серией прилетов барражирующих боеприпасов «Герань-2». Также он сообщил, что «Герани» атаковали и Днепропетровск (украинское название — Днепр), который «является логистическим центром нацистов, из которого осуществляется переброска оружия и боеприпасов ВСУ на Запорожский фронт».
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«Во время предыдущего удара в Сумах было поражено региональное управление СБУ, что был вынужден признать даже Зеленский», — написал Рогов.
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Артем Путинцев