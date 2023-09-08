Рогов: Блицкриг ВСУ превратился в блицкрик

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ВСУ запланировали блицкриг в Запорожской области, однако, он разбился об оборонительную линию ВС РФ, глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Украинские боевики, напичканные западной военной техникой, рассчитывали на достижение военной победы в короткие сроки. Но их блицкриг превратился в блицкрик. ВСУ уперлись в первую линию обороны и перемалываются нашими подразделениями», - прокомментировал ситуацию Рогов.Он также отметил, что несмотря на ожесточенные бои, за три месяца контрнаступательных операций ВСУ смогли продвинуться совсем немного, и то, только в серой зоне, которая постоянно находится под российским огнем.
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Евгения Парфентьева