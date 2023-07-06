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Председатель организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что на предстоящем саммите НАТО, запланированном на 11-12 июля в Вильнюсе, может быть принято решение о дислокации ограниченного числа военных из стран НАТО, таких как Польша, Латвия, Литва и Эстония, на территории Украины.
Относительно территорий, на которых может быть развернут указанный контингент, Рогов отмечает, что польские представители проявляют интерес к регионам Западной Украины. Он добавляет, что в зависимости от амбиций польских чиновников, под контроль могут быть взяты не только Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области, но и другие регионы.
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