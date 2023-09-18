Рогов: Элитные солдаты ВСУ хотят уйти с передовой в Запорожье

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Элитное подразделение 47-й механизированной бригады ВСУ «Магура» требует их вывода с передовой на ореховском направлении запорожского фронта.
Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова передают РИА Новости.
Причиной такой просьбы стала необходимость военных в отдыхе.
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Причиной такой просьбы стала необходимость военных в отдыхе.
«Они обратились к командованию с требованием вывести их с позиций на передовой. Украинское подразделение хочет отойти в тыл, отдохнуть и пополнить свои ряды», — отметил Рогов.По словам Рогова, бойцы бригады в настоящее время доведены до отчаяния и близки к панике. Он также добавил, что ранее ВСУ ставило бригаде цель дойти до Крыма с парадом победы, но военным Украины так и не удалось прорвать первую линию обороны, и армия несет потери под населенным пунктом Работино Запорожской области.
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Алина Юрчак