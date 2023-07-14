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Рогов: ФСБ ликвидировала четырех диверсантов, планировавших ударить по ЗАЭС

14 июля 2023, 17:47

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Запорожской области силами ФСБ ликвидирована группа украинских диверсантов из четырех человек, которые планировали нанести удар по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Один диверсант был взят в плен. На допросе он рассказал, что террористов готовили в Германии инструкторы из Великобритании», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 25 июня в районе населенного пункта Беленькое и Лысогорка Запорожской области украинские военные перебросили две тяжёлые артиллерийские системы. Тогда же, по словам Рогова, планировался вывод ДРГ в Энергодар. Однако российские силовики сорвали вражеский план. Кроме того, из уст пленного получена важная информация о подготовке диверсионных групп. Также стали известны их способы связи.

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#Владимир Рогов
#ДРГ
#ЗАЭС
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Пасечник: ВСУ более 20 раз попытались атаковать ЛНР с начала июля
14 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/Olena_Z

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что ВСУ с начала июля совершили порядка 20 попыток прорыва российской линии обороны.
«Противник не оставляет попыток прорваться на территорию ЛНР. Только с начала июля подразделения вооруженных сил Украины предприняли более 20 безуспешных атак, понеся существенные потери», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что специалисты БПЛА и разведчики вовремя обнаруживали подготовку к наступательным действиям и наносили удары по скоплениям живой силы ВСУ.

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#ЛНР
#Леонид Пасечник
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В подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества поступило более 1 тыс обращений
14 июля 2023, 18:27

Фото: МИСК МО

Подмосковное отделение КСВО подписало соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества». Подписание состоялось на первом региональном форуме Комитета семей воинов Отечества Московской области, который провели в Балашихе. В нём участвовали руководители штабов комитета всех городских округов Подмосковья.
Фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента в апреле. Задача фонда – персонально решать все вопросы, возникающие у участников СВО и их семей. В Подмосковье фонд начал действовать в июне.
«За это время нас посетили более 300 человек, было свыше 1 тыс обращений. Мы взаимодействуем со всеми 88 регионами, за полтора месяца принимали обращения из 67. Конечно, у нас налажено очень тесное сотрудничество с Комитетом семей воинов Отечества», – заявила руководитель подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.
Он добавила, что самая распространённая просьба, с которой обращаются в фонд – помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий. Много вопросов касается поддержки семей погибших. К их сопровождению подключают социальных координаторов. Они сами выходят на эти семьи и предлагают помощь. 

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#Ольга Ермакова
#МИСК МО
#спецоперация
#СВО
#Московская область
#Подмосковье
#Комитет семей воинов Отечества
#Фонд Защитники Отечества
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Первый форум подмосковного Комитета семей воинов Отечества собрал представителей 57 округов
14 июля 2023, 18:13

Фото: МИСК МО

Поддержка военнослужащих и их семей стала главной темой первого регионального форума Комитета семей воинов Отечества Московской области, который провели в Балашихе. В нём участвовали руководители штабов комитета всех городских округов Подмосковья. На форуме были представлены лучшие практики, реализованные в муниципалитетах.
«В этом году мы начали формировать региональное отделение КСВО в Подмосковье. Встретились с руководителями, определили структуру организации и схему взаимодействия. Одна из главных задач комитета – объединить усилия центров поддержки участников СВО и их семей, волонтёрских движений, общественных деятелей, всех, кто помогает. Сегодня мы видим, как налажена эта координация. Ни одна семья и ни один вопрос не остаются без внимания», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
 
Как отметила руководитель подмосковного отделения комитета Марина Мигунова, проведение регионального форума поможет эффективнее выстроить работу КСВО в Подмосковье.
«Будем внимательно изучать опыт коллег, смотреть, что добавить в нашу работу. Сегодня на форуме присутствовали представители 57 округов, мы старались собрать всех. У нас создан внутренний канал для коммуникации руководителей штабов. Очень важно, чтобы можно было помогать друг другу, делиться опытом и наработками», – сказала Мигунова, сын которой ушёл добровольцем на СВО.
Организовать форум помогло Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

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#МИСК МО
#спецоперация
#СВО
#Екатерина Швелидзе
#Комитета семей воинов Отечества МО
#Московская область
#Подмосковье
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ЧМФ предупредил о минной опасности в северо-западной части Черного моря
14 июля 2023, 16:12

Фото: iStock/JeremyRichards

Черноморский флот вынес предупреждение морякам о существовании минной опасности в северо-западной части Черного моря. Об этом заявили в Минобороны России.
«Предупреждение мореплавателям обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу судам», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что обнаруженная мина была выставлена ВСУ еще в начале 2022 года, когда происходило беспорядочное минирование прибрежной акватории Черного моря.

Таким образом, из-за безответственности ВМС Украины в Черном море дрейфует неизвестное число мин, которые несут угрозу судоходству.

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#ЧМФ
#опасность
#Минобороны РФ
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Аналитик НАТО Бьюри: Оборона ВС РФ стала неожиданностью для ВСУ
14 июля 2023, 16:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

Мощная и продуманная оборонительная линия ВС РФ стала неприятным сюрпризом для ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом рассказал британской аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри, передаёт газета Express.
«У них было несколько сюрпризов в рукаве. Даже с точки зрения того, как они используют свои боевые вертолеты в защите. Это было полной неожиданностью», — заявил Бьюри.

При этом он добавил, что моральный дух российских военных намного выше, чем у ВСУ. ВС РФ, по словам аналитика НАТО, ведут боевые действия с умом. Кроме того, успешного отражения контрнаступления ВСУ удалось добиться благодаря построенным железобетонным укреплениям, проволочным заграждениям. Также немаловажную роль играют и противотанковые рвы, и минные поля, где подрывается украинская тяжелая техника.

Таким образом, Бьюри считает, что западные аналитики сильно ошибались, когда думали, что контрнаступление ВСУ станет легкой прогулкой.

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#ВСУ
#спецоперация
#контрнаступление
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СПЧ направил за рубеж новую подборку материалов о преступлениях ВСУ
14 июля 2023, 16:04

Фото: iStock/alzay

Совет по правам человека при президенте России направил за рубеж четырнадцатую подборку материалов о преступлениях Киева. Об этом пресс-служба Совета пишет в своем телеграм-канале.
По информации пресс-службы, в подбор материалов попали свидетельства журналистов Запада. Отмечается, что в новую подборку включены материалы в период мая по июнь этого года.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что ВСУ не уменьшают интенсивность обстрелов населенных пунктов и мирных городов. Фадеев также уточнил, что именно для этого украинские боевики используют оружие, которое им поставляют страны НАТО.

Напомним, ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о своем обращении в международные организации из-за видео, на котором, предположительно, расстреляли российских военнопленных. В Совете по правам человека сообщили, что будут требовать реакции международной общественности и расследования.

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#СПЧ
#ВСУ
#Киев
#преступления
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Бойцы ЧВК «Вагнер» тренируют членов теробороны Белоруссии
14 июля 2023, 15:51

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

«Вагнеровцы» начали тренировать бойцов белорусской территориальной обороны. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны Белоруссии.
Бойцы ЧВК «Вагнер» проводят занятия с подразделениями территориальных войск Белоруссии. Подготовка проводится под Осиповичами Могилевской области.

«Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер"», - рассказала корреспондент ведомственного канала «ВоенТВ».

При этом «вагнеровцы» рассказывают белорусским военным, как действовать в той или иной обстановке. Они делятся личным опытом и разбирают ситуации, с которыми сталкивались при ведении боевых действий.

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#ЧВК «Вагнер»
#Белоруссия
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Богомаз: При обстреле ВСУ Брянской области погибла женщина, три человека ранены
14 июля 2023, 14:24

Фото: iStock/maxim4e4ek

Поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области попал под обстрел со стороны ВСУ, погибла женщина, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам главы региона, при обстреле загорелись три частных жилых дома. Пожарные уже приступили к тушению огня.

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#Брянская область
#Александр Богомаз
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Украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в ДНР
14 июля 2023, 14:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Диверсанты ВСУ расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в Донецкой Народной Республике.
После обстрела мирных граждан, украинская группировка попыталась вывезти тела погибших и скрыть следы преступления. Об этом сообщает телеграмм-канал Readovka. 

Действиям ВСУ помешала российская артиллерия. ВС РФ нанесли удар вблизи украинских формирований, в результате чего, диверсанты покинули место преступления в спешке. По данным портала, ВСУ организовали ​засаду на одном из участков Угледарского направления. ​Мирные жители, которые двигались по дороге, контролируемой диверсантами, были хладнокровно ​убиты. 

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#ВСУ
#ДРГ
#обстрелы
#мирные жители
#ДНР
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