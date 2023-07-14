Рогов: ФСБ ликвидировала четырех диверсантов, планировавших ударить по ЗАЭС

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
В Запорожской области силами ФСБ ликвидирована группа украинских диверсантов из четырех человек, которые планировали нанести удар по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Один диверсант был взят в плен. На допросе он рассказал, что террористов готовили в Германии инструкторы из Великобритании», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что 25 июня в районе населенного пункта Беленькое и Лысогорка Запорожской области украинские военные перебросили две тяжёлые артиллерийские системы. Тогда же, по словам Рогова, планировался вывод ДРГ в Энергодар. Однако российские силовики сорвали вражеский план. Кроме того, из уст пленного получена важная информация о подготовке диверсионных групп. Также стали известны их способы связи.
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Элина Позднякова