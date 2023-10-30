Рогов: группа украинских солдат сдалась в плен в Запорожской области

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что бойцы 200-й бригады ЮВО ВС России после неудачной контратаки ВСУ взяли в плен восемь солдат 30-й бригады ВСУ под Артемовском. Один из украинских бойцов рассказал журналистам, что командование 18 августа «ничего не объясняя» отправило восемь солдат в данный район. Отмечается, что украинское командование при этом не снабдило солдат достаточным количеством оружия и продовольственных запасов.
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