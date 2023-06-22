Рогов: Киев готовит новую фазу наступления к июльскому саммиту НАТО

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Украинские войска готовят новую фазу контрнаступления в Запорожской области к саммиту НАТО
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о подготовке Вооруженными силами Украины нового этапа контрнаступления к июльскому саммиту НАТО, сообщает «РИА Новости».
«Украинские войска, потерпев неудачи и понеся большие потери, провели перегруппировку и готовятся к новой фазе контрнаступления, провести которое планируется до середины июля, когда состоится саммит НАТО по Украине», - прокомментировал ситуацию Рогов.
По словам эксперта, ВСУ также могут попытаться атаковать со стороны обмелевшего Каховского водохранилища.
Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженных силы Украины снизили активность на полях специальной военной операции. По словам главы ведомства, сейчас украинские боевики занимаются перегруппировкой войск.
Ранее «Радио 1» сообщало, как подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что столь неудачное начало украинского контрнаступления говорит о скорейшем провале киевской армии.
«Украинские войска, потерпев неудачи и понеся большие потери, провели перегруппировку и готовятся к новой фазе контрнаступления, провести которое планируется до середины июля, когда состоится саммит НАТО по Украине», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженных силы Украины снизили активность на полях специальной военной операции. По словам главы ведомства, сейчас украинские боевики занимаются перегруппировкой войск.
Ранее «Радио 1» сообщало, как подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что столь неудачное начало украинского контрнаступления говорит о скорейшем провале киевской армии.
Евгения Парфентьева