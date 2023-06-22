Рогов: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС

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Киевский режим собирается устроить провокацию на ЗАЭС
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как в Киеве готовится провокация вокруг Запорожской АЭС, сообщает «РИА Новости».
По словам Рогова, в последнее время спецслужбы Киева стали намекать на готовящийся теракт на АЭС, в частности в пруде-охладителе, со стороны России. Такие «вбросы», по мнению политика, призваны заранее подготовить почву к подрыву, который организует киевский режим.
Рогов призвал все мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию и остановить «террористический режим Зеленского».
Ранее «Радио 1» сообщало, что подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как российские военные вычислили и поразили колонну ВСУ, которая шла на подкрепление в Артемовск.
По словам Рогова, в последнее время спецслужбы Киева стали намекать на готовящийся теракт на АЭС, в частности в пруде-охладителе, со стороны России. Такие «вбросы», по мнению политика, призваны заранее подготовить почву к подрыву, который организует киевский режим.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как российские военные вычислили и поразили колонну ВСУ, которая шла на подкрепление в Артемовск.
Евгения Парфентьева