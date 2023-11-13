Рогов: Конфликт на Украине должен завершиться по вьетнамскому сценарию

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Конфликт на Украине должен быть завершён по вьетнамскому сценарию, об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что украинский конфликт можно решить по «корейскому» сценарию, который предполагает временную заморозку конфликта. При этом, Киеву придётся на время признать, что Крым принадлежит России, чтобы подписать мирные соглашения.
При этом, депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что решение этого конфликта по «корейскому» сценарию стало бы ловушкой для России. По его мнению, Киев вместе с западными союзниками решит перераспределить силы и ударить с новой силой.
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«Корейский» сценарий нас не устраивает - по той простой причине, что это заморозка конфликта, а нам необходимо его окончательное решение. Нам нужен не «корейский» сценарий, а «вьетнамский», предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», - прокомментировал ситуацию Рогов.
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Евгения Парфентьева