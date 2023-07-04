Рогов: На ЗАЭС готовы к провокациям со стороны ВСУ

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожской АЭС разработали алгоритм на случай провокации со стороны ВСУ, сообщает «РИА Новости».
«В Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники никакой нет, оперативные службы все готовы, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Политический деятель добавил, что обстановка на станции спокойная, персонал работает в штатном режиме, радиационный фон в норме.
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