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В зоне спецоперации на Запорожском направлении российскими силами ликвидирован украинский нацист Богдан Кряж. Об этом рассказал глава местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На Запорожском фронте он был денацифицирован и отправлен на экспрессе к Бандере прямым попаданием русской противотанковой управляемой ракеты», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова