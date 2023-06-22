Рогов назвал слова Зеленского о диверсии на ЗАЭС чудовищной ложью

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В Запорожской области ужаснулись чудовищности лжи Зеленского о диверсии на ЗАЭС
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал слова Владимира Зеленского о том, что Россия готовит диверсию на Запорожской АЭС чудовищной ложью, сообщает «РИА Новости».
«Это классическая пропаганда времен войны по формуле: чем чудовищней ложь, чем скорее в нее поверят. Режим Зеленского уже превзошел сам себя в плане лжи и нереальных сценариев, которые озвучиваются», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Общественный деятель отметил, что после этих слов у него не осталось практически никаких сомнений, что провокация на станции готовится со стороны киевского режима под руководством западных кураторов.
Напомним, жители Киева массово ринулись в аптеки за йодидом калия после слов Владимира Зеленского о том, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС. В издании отметили, что в некоторых аптеках города этот препарат уже закончился, остался только простой йод.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков завил об очередной лжи украинского лидера Зеленского – на этот раз он заявил, что Россия готовит диверсию на ЗАЭС. «Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь», - справедливо подметил Песков.
«Это классическая пропаганда времен войны по формуле: чем чудовищней ложь, чем скорее в нее поверят. Режим Зеленского уже превзошел сам себя в плане лжи и нереальных сценариев, которые озвучиваются», - прокомментировал ситуацию Рогов.
Напомним, жители Киева массово ринулись в аптеки за йодидом калия после слов Владимира Зеленского о том, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС. В издании отметили, что в некоторых аптеках города этот препарат уже закончился, остался только простой йод.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков завил об очередной лжи украинского лидера Зеленского – на этот раз он заявил, что Россия готовит диверсию на ЗАЭС. «Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь», - справедливо подметил Песков.
Евгения Парфентьева