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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал украинских военных, которые не хотят умирать при контрнаступлении ВСУ перейти на сторону России, используя для связи специальную гуманитарную частоту.
По его словам, не все украинские военные готовы погибать в боях за обогащающегося на крови собственного народа президента Украины Владимира Зеленского.
Он объяснил, что, связавшись с ВС РФ по этой частоте, украинские военные могут перейти на российскую сторону, подчеркнув, что им гарантировано уважительной отношение.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что солдаты украинских формирований стали сдаваться в плен взводами
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«Те, кто хотят сохранить свои жизни и перейти на нашу сторону, могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу», - цитирует РИА Новости Рогова.
Он объяснил, что, связавшись с ВС РФ по этой частоте, украинские военные могут перейти на российскую сторону, подчеркнув, что им гарантировано уважительной отношение.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что солдаты украинских формирований стали сдаваться в плен взводами
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Элина Позднякова