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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что неуязвимость немецких танков Leopard оказалась лишь нелепым мифом.
Он пояснил, что распространение информациии о неуязвимости танков была пиаром и мифом, который нужно резвеять. Об этом он сообщил в беседе с изданием РИА Новости.
Политик заявил, что на поле боя немецкие танки не показали эффективности, о которой говорил Запад. Техника никак не зарекомендовала себя в бою и оказалась лишь мифом, подчеркнул он.
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Политик заявил, что на поле боя немецкие танки не показали эффективности, о которой говорил Запад. Техника никак не зарекомендовала себя в бою и оказалась лишь мифом, подчеркнул он.
«Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом», - заключил Рогов.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова