Владимир Рогов, который является председателем комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов расценил отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с РФ как изощренную форму самоубийства.
Владимир Зеленский в интервью The Sun отказался от идеи мирных переговоров с Россией. Он признал при этом «тяжелое положение» на линии фронта. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Запад всё чаще указывает Украине на необходимость переговоров с Москвой.
По его мнению, если переговоры с Украиной возможны, то только на российских условиях, путём реализации задач спецоперации: денацификация и демилитаризация постукраинского пространства и признание выбора жителей новых российских регионов, который они сделали на референдуме.
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«Со стороны Зеленского это изощренная форма самоубийства. Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией», - заявил Рогов РИА Новости. Он считает, что сегодня Зеленский является для Запада «примером неуправляемого хаоса».
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Мария Фирсова