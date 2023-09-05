Рогов оценил обстановку на Запорожском направлении

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Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о напряжённой обстановке на Запорожском направлении.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал наиболее напряжённой обстановку на Запорожском направлении. Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. О том, как идут бовые действия на данном участке фронта и имееют ли успехи украинские военнослужащие при осуществлении контраступления, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с «Радио 1».
Однако, несмотря на усилия противника, российским военнослужащим удается держать линию обороны, отметил эксперт.
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«На Запорожском направлении сейчас горячо. Противник в районе Времевского выступа предпринял массированные обстрелы российских минных полей с целью разминирования. Благодаря этому, вражеская техника смогла продвинуться дальше обычного. Сейчас идут тяжелые, кровопролитные бои, в силу высокой интенсивности. ВСУ высадили десант, и бронетехника также пошла», - объяснил Рогов.
«Наши ребята удерживают оборону и уничтожают технику противника. Без преувеличения, российские бойцы героически отстаивают линию обороны. Также, усилия прилагаются в районе Новодонецкого и Новомайорского. После них идет Старомлиновка. Из этих двух поселков хорошая дорога на Старомлиновку, а оттуда уже на Бердянск, на Азовское море», - подчеркнул Рогов.На вопрос о том, как можно оценить украинское контрнаступление, эксперт ответил, что оно провалилось.
«Три месяца прошло, и за эти три месяца, даже по украинским официальным версиям, которые преувеличены и оптимистичны для них, подтвержден захват с их стороны 0,4% от территорий, которые российская армия освободила», - заключил Рогов.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова