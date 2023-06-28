Рогов: По ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы

Фото: сайт Минобороны РФ
«Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении», — цитирует агентство слова Рогова.
По итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума Запорожская область стала субъектом Российской Федерации. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстрел территорий. В настоящее время российская сторона контролирует более 70% Запорожской области.
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