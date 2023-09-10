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Рогов: Подбитые в Запорожской области Challenger 2 ржавеют на поле боя

10 сентября 2023, 22:23
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подбитые на территории региона британские танки Challenger 2 ржавеют на полях сражения. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — цитирует агентство слова собеседника.

Рогов накануне сообщил, что ВС России при использовании комплекса «Корнет» подбили на Запорожском направлении второй танк Challenger 2.


Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#украина
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ВСУ тоже получили бюллетени для голосования в Единый день выборов
10 сентября 2023, 19:52

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В Единый день голосования российские военнослужащие при содействии заместителя губернатора Запорожской области Сергея Толмачева решили дать возможность солдатам ВСУ принять участие в выборах своего будущего. В качестве избирательного участка использовались позиции боевиков.
Российские бойцы изготовили для противника специальные агитационные снаряды, состоящие из  листовок, отпечатанных по образцу бюллетеней для голосования. Затем эти снаряды с самолетов разбросали над позициями украинцев. Свой выбор они должны будут сделать сами, передает телеграм-канал Readovka.

В специальных военных бюллетенях было четыре графы, четыре варианта ответа: инвалидность; обыски и тюрьма; побег из страны; достойная жизнь в России. Русские воины предложили боевикам возможность сдаться и остаться в живых, а не продолжать бессмысленно умирать в интересах киевской верхушки и ее западных хозяев.





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#всу
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В Совбезе раскрыли, как Украина хотела обвинить Россию в ядерном терроризме
Секретарь Совбеза РФ Коков: Киев хотел обвинить РФ в ядерном терроризме
10 сентября 2023, 18:09

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Украина с подачи Запада планировала взорвать на своей территории «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Об этом «Российской газете» заявил секретарь Совбеза РФ Юрий Коков.
В июне текущего года ФСБ России задержали пятерых человек, которых собирались вывезти за границу радиоактивный изотоп цезий-137. Его планировалось использовать для создания оружия массового поражения, чтобы дискредитировать Россию. По мнению экспертов, именно цезием-137 должна была начиняться «грязная бомба».

Ранее Пентагон анонсировал передачу Украине снарядов с обеднённым ураном. По словам экспертов, использование такого вида вооружения несёт опасность для населения и окружающей среды. При этом, обеднённый уран на 60% менее токсичен и радиоактивен, чем уран.

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#бомба
#украина
#сша
#россия
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Четыре псковских десантника взяли в плен отделение солдат ВСУ (видео)
Четыре российских десантника сумели пленить 11 украинских солдат
10 сентября 2023, 17:13

Фото: istockphoto/Sinenkiy

На Запорожском направлении четверо бойцов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова сумели взять в плен 11 солдат ВСУ. Этот эпизод боевых действий на одном из участков линии боевого соприкосновения был заснят российским беспилотником.
Сначала наши солдаты с помощью дрона выследили двоих украинских военных, двигавшихся в сторону опорного пункта. Они пошли следом за противником, намереваясь вчетвером пленить двоих врагов. Но, подойдя к блиндажу, наши десантники обнаружили, что там расположилось целое отделение ВСУ.

Российские бойцы окружили блиндаж, пощелкали затворами и предложили украинцам сдаваться. После очень недолгого размышления, те начали по одному выбираться наружу и ложиться на землю. Они все лезли и лезли, так что десантники были слегка ошарашены от такого количества пленных. Но теряться было уже поздно, поэтому пришлось пленить все отделение.

Российские бойцы рассказывают, что в последнее время украинцы, особенно из последних волн мобилизации, все чаще предпочитают сдаваться в плен, а не идти на бесконечные самоубийственные штурмы. Они рассказывают, что чаще всего их просто гонят в атаку на российские позиции, не считаясь с потерями.






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#солдаты
#всу
#украина
#запорожская область
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Украина проверит агентство Reuters за фото с работающей в Киеве системой ПВО
Спикер ВС Украины Игнат: будет проведена проверка Reuters за фото с ПВО
10 сентября 2023, 16:58

Фото: iStock/Zeferli

Воздушные силы Украины потребовали провести проверку в отношении агентства Reuters, которое опубликовало фотографии с ночной атакой на Киев, где видно расположение систем ПВО. Об этом сообщил спикер ВС Украины Юрий Игнат в беседе с изданием «Страна.ua».
Уточняется, что на фото видно, как беспилотники были сбит системой ПВО, непосредственно расположенной в черте города Киева. 

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах, которые прозвучали в четырёх районах Киева. Издание «Зеркало недели» уточняло, что произошло как минимум шесть взрывов. Всю ночь в городе работала система ПВО, обломки БПЛА обрушились в несколько районов украинской столицы.

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#киев
#беспилотник
#пво
#обстрел
#проверка
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон удивился бездействию ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не пытались помешать РФ готовить линию обороны
10 сентября 2023, 15:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон удивился тактикой ВСУ, которая не предполагала помешать России подготавливать линию обороны. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он рассказал, что Россия не скрывала строительство линии обороны. При этом, Украина не предпринимала попыток атаковать эти позиции и помешать ВС РФ укреплять их. 

Джонсон заявил, что такие действия Украины и, в том числе, США – это халатность, поскольку они вовремя не осознали, насколько мощна российская армия. Теперь ВСУ сталкиваются с тем, что не могут прорвать эту оборону.

Ранее журналист Юлиан Репке назвал мощной систему обороны России на Южном направлении. 

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#украина
#контрнаступление
#всу
#вс рф
#оборона
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Bild: Россия создала мощную систему обороны на Южном направлении
10 сентября 2023, 13:37

Фото: istockphoto/aapsky

На Южном направлении Вооруженные силы РФ создали очень мощную эшелонированную систему обороны. Она включает в себя отлично функционирующие артиллерийские батареи и практически непроходимые минные поля.
Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в своем материале для издания Bild. В качестве подтверждения своих слов он рассказал об инциденте, случившемся с подразделением ВСУ, которое он сопровождал, на этом участке линии боевого соприкосновения.

Танковый взвод, следовавший к российским позициям, вдруг наткнулся на минное поле. Бронемашины остановились как вкопанные, и  по ним тут же начала работать российская артиллерия. Танки, оказавшись в двойной ловушке, задвигались хаотично и многие машины были уничтожены, пишет журналист. После этого украинские солдаты, большей частью новобранцы, попытались двинуться вперед, но были буквально пригвождены к земле ураганным и точным артиллерийским огнем, говорится в публикации.

Даже недружественные СМИ теперь признают, что обученные инструкторами НАТО и вооруженные западной техникой военнослужащие ВСУ не смогли добиться каких-то заметных успехов во время широко разрекламированного контрнаступления.

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#всу
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Генерал армии США раскрыл, сколько времени осталось у Украины для наступления
Генерал армии США Милли: контрнаступление продлится ещё около 30 дней
10 сентября 2023, 12:12

Фото: iStock/Mariia Kokorina

У ВСУ осталось 30 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает их контрнаступлению. Об этом заявил начальник Генштаба, генерал армии США Марк Милли.
Он отметил, что наступление холодов сильно помешает украинской армии осуществлять манёвренные действия.

Также Милли сообщил, что контрнаступление продолжается, Украина ещё не завершила боевую часть операции.

При этом, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявлял, что ВСУ продолжат реализовывать цели контрнаступления даже в зимнее время. Он отметил, что в период холодов будет намного труднее выполнять боевых задания, однако Украина не намерена отступать.

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#украина
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#сша
#всу
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На Украине раскрыли сроки продолжения контрнаступления ВСУ
Глава ГУР Буданов: Контрнаступление ВСУ продолжится зимой
10 сентября 2023, 08:24

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военнослужащие продолжат контрнаступательные операции в зимний период. Об этом сообщает Reuters.
По словам Буданова, контрнаступления бойцов ВСУ зимой будет продолжено. Однако, он уточнил, что оно усложнится.
 
«В холод, сырость и грязь бороться сложнее»», - отметил Буданов.

Кроме того, он добавил, что Киев в настоящий момент проводит свою операцию на нескольких направлениях. Глава ГУР подтвердил информацию о том, что прогресс контрнаступления более медленный, а ситуацию можно считать довольно сложной.

Напомним, некоторое время назад сам Буданов рассказывал, что по всей линии боевого соприкосновения используется система Starlink. Он также указывал на то, что покрытия сети в районе Крыма не было.

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#всу
#вс рф
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#спецоперация
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Журналист Хинкл: Правительство Британии расстроено гибелью танков Challenger 2
10 сентября 2023, 05:23

Фото: iStock/Wirestock

Власти Великобритании негативно отнеслись к тому, что российские военные уничтожили два танка Challenger 2, ранее переданные Украине. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.
По словам репортёра, поставлять Вооружёнными силам Украины (ВСУ) новые машины взамен ранее подбитых британцы отказываются, поскольку уже передали им 14 единиц и, возможно, сами нуждаются в такой технике.

Хинкл добавил, что ликвидация западного оружия российскими артиллеристами стала крайне плохой рекламой не только для британских танков, но и для немецких Leopard и другой военной техники НАТО.

«Уничтожение этих бронемашин — отличная реклама русского оружия», — подытожил Хинкл.

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что их эффективность на практике оказалась под большим вопросом. Броня поставляемой Киеву техники прожигается, как отмечают журналисты, даже самыми недорогими противотанковыми средствами, находящимися на вооружении ВС РФ — например, установками типа «Корнет».

По данным Министерства обороны России на начало сентября, в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская сторона потеряла более 66 тысяч солдат и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о уничтожении уже двух ранее считавшихся неуязвимыми британских танков Challenger 2 в зоне СВО.

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#танки
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