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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подбитые на территории региона британские танки Challenger 2 ржавеют на полях сражения. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — цитирует агентство слова собеседника.
Рогов накануне сообщил, что ВС России при использовании комплекса «Корнет» подбили на Запорожском направлении второй танк Challenger 2.
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