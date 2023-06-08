Рогов сообщил, что в результате неудачной попытки контрнаступления в Запорожье ВСУ понесли колоссальные потери
В результате неудачной попытки контрнаступления Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении противник понёс колоссальные потери. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские военные успешно отражают атаку украинской стороны благодаря артиллерии, авиации и танковых резервов.
Ранее сообщалось, что потери ВСУ на Луганском направлении за неделю возросли втрое. Марочко подчеркнул, что такое увеличение потерь в живой силе может иметь связь с переходом украинским военным к активным наступлениям.
«Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении», – добавил собеседник информагентства.
Ранее сообщалось, что потери ВСУ на Луганском направлении за неделю возросли втрое. Марочко подчеркнул, что такое увеличение потерь в живой силе может иметь связь с переходом украинским военным к активным наступлениям.
Андрей Гаврилов